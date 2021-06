Banken Negatieve rente heeft Deense spaarder én huizenkoper in de greep Zelfs bescheiden spaarders moeten in Denemarken negatieve rente betalen aan de banken. Tegelijk krijgen huizenkopers geld toe op een hypotheek. De huizenprijzen exploderen en er ontstaat steeds meer een tweedeling. De minister vreest zelfs een bankrun als de drempel voor negatieve rente nog verder omlaag gaat.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Negatieve rente heeft Deense spaarder én huizenkoper in de greep Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren