Banken Derivatendrama sleept zich voort in de rechtszaal Zo'n vijftien jaar nadat de meeste renteswaps zijn verstrekt, proberen ondernemers en semipublieke instellingen nog altijd forse schadeclaims te verhalen op banken. Bij de rechtbank Amsterdam maken ze weinig kans, klagen hun advocaten. Maar in hoger beroep weten gedupeerde bedrijven soms tonnen, of zelfs miljoenen binnen te slepen.

