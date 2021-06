Buitenland Amerikaanse lithiumdroom splijt het ruige noorden van Nevada Lithium is als grondstof voor chips en accu's de sleutel tot de nieuwe groene economie, maar is schaars. De bodem van het vulkaanlandschap van Nevada zit vol lithium en zou de VS veel minder afhankelijk maken. Maar de plannen voor mijnbouw zaaien verdeeldheid.

