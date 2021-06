Buitenland Jan Kees de Jager: 'Dubai is voor de lange termijn' Op het eerste gezicht lijkt Dubai niets voor Jan Kees de Jager. De stadstaat is megalomaan, islamitisch en ligt in de woestijn. En openlijke homoseksualiteit was lange tijd taboe. De Jager is nuchter, christen, de zoon van een tuinder en tijdens zijn ministerschap maakte hij bekend een relatie met een man te hebben. Toch bevalt het expatleven de oud-cfo van KPN en oud-minister van Financiën uitstekend. 'Ik voel me hier vrij.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Jan Kees de Jager: 'Dubai is voor de lange termijn' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren