Buitenland Communistische Partij bracht grootmacht China voorspoed, maar ook veel onverwerkt leed De Chinese Communistische Partij CCP bestaat in juli honderd jaar. Alle reden voor een feestje. Maar wat vieren de Chinezen eigenlijk? Over de gewelddadige partijgeschiedenis mag in China nauwelijks gesproken worden, terwijl deze diepe sporen trok in de samenleving. Toch krijgt het belang van psychische gezondheid langzaam maar zeker meer aandacht.

