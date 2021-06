Tech en media In de woestijn van Arizona is het goed chips maken De VS willen minder afhankelijk zijn van Taiwan als het gaat om chipproductie. Dat betekent nieuwe fabrieken bouwen. In Arizona, bijvoorbeeld, de staat waar het droog en heet is, maar het zakelijk klimaat voor de chip-industrie ideaal is.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In de woestijn van Arizona is het goed chips maken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren