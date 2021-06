Buitenland

Wonen in Wall Street wordt steeds gewoner

New York was een van de plekken die in de VS het hardst getroffen werd door de coronapandemie. Nu mikt het bedrijfsleven in de stad erop dat de meerderheid van de werknemers in september terug is op de werkplek. Maar veel kantoren in het financiële district hebben inmiddels plaatsgemaakt voor woningen.