Detailhandel Chinese fast-fashion gigant Shein spint garen bij handelsoorlog van Trump Op 17 mei brak de app van Shein (spreek uit: ‘she-in’) Amazons record van 152 dagen als meest gedownloade winkelapp van de Verenigde Staten. Dat is al opmerkelijk voor een kledingmerk dat pas zeven jaar bestaat, maar helemaal omdat de meeste mensen van boven de 30 er nog nooit van hebben gehoord.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Chinese fast-fashion gigant Shein spint garen bij handelsoorlog van Trump Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren