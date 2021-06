Toezicht Met hulp van buiten redt DNB toezicht op crimineel geld wel Na ING en ABN Amro verdenkt Justitie opnieuw een bank ervan zijn poortwachtersfunctie niet goed te hebben uitgevoerd. Opnieuw neemt het strafrecht het over van het bestuursrecht. Het roept de vraag op hoe effectief het toezicht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering door DNB eigenlijk is.

