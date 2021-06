Sport Hoe corona, vrouwen en influencers het racefietsen veranderen De fietssport was al in opkomst, maar sinds de coronacrisis is er geen houden meer aan. En veel debutanten betekent ook een miljoenenomzet aan fietsen en alle accessoires die erbij horen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe corona, vrouwen en influencers het racefietsen veranderen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren