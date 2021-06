Landbouw China’s kleine boeren waren de motor achter het economische wonder De poging van de Chinese Communistische Partij om de landbouw eind jaren 50 te collectiviseren mislukte grandioos. China’s landbouwareaal bestaat nu grotendeels uit kleine lapjes grond. Maar China’s opbrengst is bepaald niet verwaarloosbaar. Integendeel, het is de landbouw die het land welvaart bracht.

