Bouw Achter de vernieuwde Lekdijk verzakken de woningen Acht jaar geleden leek Waterschap Rivierenland met een nieuwe innovatie de heilige graal van de dijkversterkingen te hebben gevonden. Nu hebben omwonenden scheuren in de muren en is de grond in beweging. En de grootste zorg: is de dijk nu niet zwakker in plaats van sterker?

