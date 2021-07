Energie ‘Ik heb pas een probleem als de zon niet meer opkomt’ Bloemenkweker Jeroen Mol uit Noord-Holland verduurzaamde drie jaar geleden met broer Marco het familiebedrijf. Zij haalden de kassen van het aardgas en verwarmen nu met warmte van de zon. Een zeldzame techniek in Nederland, die vanwege klimaatdoelen snel aan populariteit wint.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Ik heb pas een probleem als de zon niet meer opkomt’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren