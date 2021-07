Landbouw Politiek laat duizenden boerenbedrijven vastlopen Rapport na rapport verscheen afgelopen maanden over de stikstofcrisis. Gemene deler: de huidige aanpak van het kabinet lost de stikstofcrisis niet op. Krimp van de veestapel is onvermijdelijk. Onder boeren groeit de onrust. Farmers Defence Force en Agractie starten woensdag opnieuw hun tractoren.

