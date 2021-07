Detailhandel De nieuwe ceo van Amazon staan drie grote uitdagingen te wachten Andy Jassy neemt maandag officieel het stokje over van Jeff Bezos, die na ruim 25 jaar terugtreedt als ceo van Amazon. De groeiende omzet die onder Bezos plaatsvond, kan weleens plaats maken voor groeiende frustratie. De nieuwe leider moet dealen met boze regeringen, ontevreden werknemers en geïrriteerde verkopers.

