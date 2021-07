Arbeidsmarkt Wie nu ontslag neemt, snapt hoe het werkt Met het verlichten van de coronarestricties zegden veel Amerikanen hun baan op. Ze durven eisen te stellen of wagen de sprong in het diepe. Is het een voorbode van een revolutie op de arbeidsmarkt, vraagt de Amerikaanse journalist Derek Thompson zich af. Of is het gewoon een tijdelijk coronaeffect?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Wie nu ontslag neemt, snapt hoe het werkt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren