Buitenland Voor de 'Biden uit Brooklyn' zijn veiligheid en gelijkheid sleutel tot beter New York De overeenkomsten tussen de gedoodverfde nieuwe burgemeester van New York Eric Adams en de Amerikaanse president zijn groot: een brede coalitie van gekleurde kiezers en een praktische in plaats van ideologische houding. Veiligheid en gelijkheid zijn voor hem de sleutel tot een betere stad.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Voor de 'Biden uit Brooklyn' zijn veiligheid en gelijkheid sleutel tot beter New York Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren