Tech en media

Facebook en Google dagen Amazon uit, maar het gevaar komt uit andere hoek

Nu de e-commerce in de coronatijd zo enorm is geëxplodeerd, kunnen Facebook en Google niet achterblijven. Ze hinten al tijden erop dat ze meer in die markt willen doen, maar ze moeten nu kiezen of ze echt 'all in' gaan. Grootmacht Amazon lijkt voorlopig nog niet zenuwachtig te worden.