Milieu en klimaat In Estland kijken ze met angst en beven naar de energietransitie Stroom en warmte put Estland niet uit aardgas, maar uit het zeer vervuilende olieschalie. In 2040 moet de sector ophouden. De voornamelijk Russisch-sprekende regio maakt zich grote zorgen over werkloosheid en leefbaarheid.

