Bestuur Hoe democratisch is het waterschap eigenlijk? Door klimaatverandering is de rol van het waterschap steeds belangrijker geworden. Juist daarom moet het waterschapsbestuur democratischer, vindt een deel van politiek Den Haag. Boeren en bedrijven zijn ongerust en vrezen politisering in de oudste bestuurslaag van het land.

