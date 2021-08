Buitenland Water nieuw wapen in Himalayagebergte De al decennialange moeizame relatie tussen China en India staat sinds de dood van twintig Indiase soldaten aan de grens met China vorig jaar onder toenemende spanning. Terwijl beide landen steeds meer soldaten stationeren aan de grens, dagen ze elkaar nu ook uit met een heel ander machtig middel: water.

