Arbeidsmarkt Werk genoeg, maar waar zijn de mensen? Amper een jaar geleden overheerste nog de angst voor hoge werkloosheid door de coronacrisis. Met het snelle herstel van de economie zien we de andere kant van de medaille: personeelstekorten. Zijn de mensen er simpelweg niet of is er iets anders aan de hand?

