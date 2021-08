Europa Na jaren van mistroostigheid en lethargie bouwt Charleroi aan een nieuw imago Charleroi behoorde ooit tot de rijkste regio's ter wereld, maar na de mijnsluitingen en de teloorgang van de staalindustrie restte de stad slechts armoede, criminaliteit, leegstand en massawerkloosheid. Langzaam maar zeker probeert het stadsbestuur het tij te keren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Na jaren van mistroostigheid en lethargie bouwt Charleroi aan een nieuw imago Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren