Vervoer Wie legt de rederij-tarieven aan banden? De prijzen van het containervervoer over zee rijzen de pan uit, met hoge toeslagen in een ondoorzichtig, gesloten systeem van rederijen. In de VS tracht toezichthouder FMC daar nu ferm grip op te krijgen. Maar de Europese mededingingsautoriteit onderneemt geen actie.

