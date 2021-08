Banken Volksbankruzie mondt uit in theoretisch arbeidsconflict Al ruim een jaar ruziet de Volksbank met zijn voormalig financieel directeur Pieter Veuger over diens ontslag. Arbeidsrecht-experts volgen de zaak op de voet. De uitkomst van het hoger beroep kan grote gevolgen hebben voor de rechtszekerheid van bestuurders.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Volksbankruzie mondt uit in theoretisch arbeidsconflict Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren