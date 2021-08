Landbouw Singapore is de Silicon Valley van de food-tech De pandemie heeft uitgewezen hoe kwetsbaar de wereldwijde aanvoer van voedsel kan zijn. Daarom wordt gezocht naar alternatieve, minder onzekere manieren om voedsel te produceren. De kleine stadstaat Singapore loopt daarin voorop.

