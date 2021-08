Levensmiddelen Na de vegaburger is er nu de tonijn van tomaat De plantaardige vervangers van hamburgers en worstjes kennen we al, maar nu blijkt dat je zalm van algen kunt maken en tonijn van tomaten. De markt voor plantaardige visvervangers is nog klein vergeleken met vleesvervangers, maar is aan een inhaalrace bezig.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Na de vegaburger is er nu de tonijn van tomaat Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren