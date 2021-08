Buitenland De Engelse wijngaarden floreren, ook dankzij klimaatverandering Wijn uit Engeland maakt een spectaculaire groei door. Klimaatverandering, toegenomen kennis en hogere druivenopbrengst stuwen de groei. Inmiddels is de kwaliteit van de mousserende wijn zo goed dat de Engelsen de strijd aandurven met champagne.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De Engelse wijngaarden floreren, ook dankzij klimaatverandering Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren