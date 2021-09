Economie Het begint te schuren rond de superrijken De pandemie raakt honderden miljoenen mensen economisch hard, maar brengt tegelijk veel miljonairs en miljardairs voort. Zeker de techelite profiteert. Maar excessieve rijkdom en groeiende ongelijkheid stuit op meer weerstand, constateert de Duitse journalist Corinna Baier. Komt er een tegenbeweging?

