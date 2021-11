Markten 'Wall Street kijkt naar cijfers, ik naar ontevreden klanten' Hij heeft pas net zijn bachelor gehaald, maar toch is Edwin Dorsey bekend in de wereld van activistische beleggers. De Amerikaan richt zijn pijlen vooral op relatief kleine beursgenoteerde bedrijven waar dingen grondig mislopen. 'Ik wil niet de honderdste zijn die over Tesla praat, want daar verander je geen meningen mee.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Wall Street kijkt naar cijfers, ik naar ontevreden klanten' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren