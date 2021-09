Detailhandel Valt er wel iets te verdienen met flitsbezorging? Kunnen bedrijven die in tien minuten boodschappen bezorgen winst maken? Het FD vroeg prijsexperts om mee te rekenen en liet onderzoek onder consumenten doen. Wat blijkt? Het geld lekt er nu aan alle kanten uit, maar het goede nieuws is dat klanten bereid zijn om flink meer te betalen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Valt er wel iets te verdienen met flitsbezorging? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren