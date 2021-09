Landbouw Melk rechtstreeks van de boerderij verandert het zuivelschap in supermarkt Bijna alle melk van Nederlandse boeren gaat naar grote zuivelfabrieken. Toch huisvest ons land sinds vorig jaar een handvol minimelkfabrieken. Op deze boerderijen verwerken boeren hun eigen melk en brengen het zelf naar de supermarkt, zonder tussenkomst van melkreuzen. Maar zo'n eigen fabriekje is niet geschikt voor elke boer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Melk rechtstreeks van de boerderij verandert het zuivelschap in supermarkt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren