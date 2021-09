Landbouw Steven van Schilfgaarde is een 'te aardige man, met een rotbaan' Als baas van Royal FloraHolland moet Steven van Schilfgaarde laveren tussen de tegengestelde wensen van de grote en de kleine kwekers. De ingetogen ceo Steven van Schilfgaarde zet al zijn sociale vaardigheden in om ze op één lijn te krijgen. 'Tot mijn verbazing heeft hij bijgetekend.'

