Auto Met miljarden zwaait Merkel de autowereld uit die haar zo teleurstelde Bondskanselier Angela Merkel bleef vriendelijk voor de Duitse auto-industrie, ondanks de ontgoocheling over het dieselbedrog. Aan het einde van Merkels zestienjarige regeerperiode stromen nog steeds stromen miljarden uit de schatkist naar de sleutelsector, die wel een transformatie doormaakt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Met miljarden zwaait Merkel de autowereld uit die haar zo teleurstelde Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren