Werk & geld Coronaconflicten op de werkvloer Op de werkvloer kunnen coronaconflicten zo hoog oplopen dat ze eindigen in ontslag. Er zijn al tientallen procedures over gevoerd. Dit zijn drie opmerkelijke rechtszaken, over vaccinatiedwang, een teamuitje en een lage transitievergoeding. Vindt de rechter ontslag terecht of niet?

