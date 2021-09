Verzorging en luxe Italianen maken een design statement in Milaan, de Fransen hebben het nakijken De interieursector vaart wel bij de pandemie: de verkoop groeit maar door. Tijdens de Design Week in Milaan is de sfeer ‘brutaal’ en zijn ondernemers voorzichtig optimistisch. Maar grondstoftekorten en exorbitante transportkosten zetten bedrijven onder druk. ‘We zijn leidend, maar afhankelijk.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Italianen maken een design statement in Milaan, de Fransen hebben het nakijken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren