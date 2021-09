Zorg Slaapapneu-apparaten verstoren de rust bij Philips Philips staat voor grootste uitdaging in tien jaar. Apparaten van Philips tegen slaapapneu kunnen mogelijk kankerverwekkende gassen produceren. In het slechtste scenario ontkomt het bedrijf niet aan het betalen van miljarden euro's aan schadevergoedingen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Slaapapneu-apparaten verstoren de rust bij Philips Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren