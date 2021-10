Tegenslag 'Dit restaurant had vanaf dag één geen enkele kans van slagen' Door deel te nemen aan het televisieprogramma 'Mijn tent is top' dacht chefkok Stephan Nijst zijn droom te verwezenlijken: een eigen restaurant. Het bleek echter een strop om zijn nek. Pas na tien jaar was hij deze misstap weer te boven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Dit restaurant had vanaf dag één geen enkele kans van slagen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren