Horeca Eerst slapen in het Okura, dan pas terug naar Japan Buiten protesteren demonstranten tegen de kaalslag in de Pijp, binnen onthult prins Claus een plaquette. Het is 24 september 1971 als Hotel Okura Amsterdam officieel de deuren opent. 'Al vijftig jaar zien veel Japanners dit hotel als hun thuis in Nederland.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Eerst slapen in het Okura, dan pas terug naar Japan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren