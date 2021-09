Luchtvaart Transavia onderzoekt nieuwe thuisbasis in Brussel De beslissing om naar België te gaan heeft geen directe relatie met het omstreden besluit van Schiphol om het havengeld sterk te gaan verhogen. Maar ceo Marcel de Nooijer heeft geen goed woord over voor die plannen van de luchthaven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Transavia onderzoekt nieuwe thuisbasis in Brussel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren