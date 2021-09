Luchtvaart 'Alitalia had al veel eerder opgedoekt moeten worden’ Decennialang was Alitalia het zorgenkind van Italië, miljarden verdampten in het bedrijf. Maar aan het politieke schouwspel van macht, trots en stakingen komt definitief een eind. Op 14 oktober is de laatste vlucht. Over de teloorgang van het Italiaanse nationale vliegbedrijf.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Alitalia had al veel eerder opgedoekt moeten worden’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren