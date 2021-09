Diensten Hoog spel voor de opening van de onlinegokmarkt Op 1 oktober gaat de Nederlandse onlinegokmarkt van start. Alle partijen proberen zich in een goede startpositie te manoeuvreren en daarbij zijn de handschoenen uit. 'Het is een lastige en turbulente overgangsfase.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoog spel voor de opening van de onlinegokmarkt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren