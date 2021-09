Vervoer Extra miljarden lossen personeelsprobleem bij ProRail niet zomaar op ProRail krijgt de komende jaren €6 mrd toegeschoven van het kabinet. Maar dat is geen panacee voor het grootste hoofdpijndossier van de spoorbeheerder: de onderbezetting van de verkeersleidingsposten. Strenge selectie en schaarste op de arbeidsmarkt leiden tot geringe aanwas. Nog ten minste tot 2023.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Extra miljarden lossen personeelsprobleem bij ProRail niet zomaar op Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren