Vervoer Berenschot: ov-sector raakt deel zakelijke reizigers kwijt Openbaar Vervoerders moeten het vertrouwen van de reiziger herstellen en de verschuiving naar de auto zien te keren. Maar dan nog zal een deel van de zakelijke reizigers zijn afgehaakt, voorziet adviesbureau Berenschot.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Berenschot: ov-sector raakt deel zakelijke reizigers kwijt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren