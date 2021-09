Overheid Financiën stelt ruim €1 mrd beschikbaar voor bedrijven met buitenlandse plannen Nederlandse bedrijven die in het buitenland willen groeien en projecten willen starten, kunnen vanaf vrijdag terecht bij de nieuwe investeringsinstelling Invest International. Er is een bedrag van ruim €1 mrd beschikbaar voor hun plannen.

