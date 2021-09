Banken Janine Vos zwemt graag tegen de stroom in Janine Vos, HR-directeur van de Rabobank, is verkozen tot Topvrouw van het Jaar. Ze is een vrouw met het hart op de tong die absoluut niet tegen onrechtvaardigheid kan. 'Als je iets doet dat niet klopt, heb je oorlog met haar, en niet zo'n beetje ook.

