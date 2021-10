Farmacie Trage introductie medicijnen stuit op steeds meer weerstand De toelating van nieuwe medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker verloopt in Nederland uiterst moeizaam. Dat komt volgens farmabedrijven door de ingewikkelde procedures. 'Het is een labyrint', zegt hun voorman. De klacht vindt in toenemende mate weerklank. Maar sneller kan ook betekenen duurder.

