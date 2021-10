Handel 'Ik dacht: dit gaat me toch niet een tweede keer gebeuren?' Hoe groot is de kans dat je als ondernemer niet één maar twee keer wordt getroffen door een verwoestende brand. Het overkwam Vincent Dijker. Twee jaar nadat zijn keukenwinkel in Veenendaal buiten zijn schuld was uitgebrand, ging zijn zaak afgelopen juli in Soesterberg in vlammen op.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Ik dacht: dit gaat me toch niet een tweede keer gebeuren?' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren