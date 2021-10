Handel Productie terughalen uit China is zo gemakkelijk nog niet Sinds de coronacrisis is bij Nederlandse bedrijven de wens gegroeid om productie terug te halen van Azië naar Europa. Reshoring had in sommige sectoren al langer de aandacht, maar het daadwerkelijk doen is moeilijk, zeggen experts en bedrijven die hun productie de afgelopen jaren verplaatsten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Productie terughalen uit China is zo gemakkelijk nog niet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren