Foto: Sander Nieuwenhuys

Het Financieele Dagblad viert met de FD Gazellen Awards zelf ook een klein feestje. Het is het achttiende keer dat de ondernemersprijzen worden uitgereikt. Maar verreweg de grootste aandacht gaat natuurlijk uit naar de ondernemers die ook in coronatijd wisten door te groeien. En dat aantal is onverwacht hoog.

De verwachtingen waren vooraf niet al te hoog. In het voorjaar vond de FD-redactie het al een mooi resultaat als dit jaar 500 FD Gazellen worden bekroond, zo'n derde minder vergeleken met de 772 van vorig jaar. De realiteit is echter een stuk gunstiger: een eerste inventarisatie wijst er op dat het aantal richting de 650 gaat. Weliswaar 15% minder, maar een ware prestatie in coronajaar 2020.

'De snelste groeiers van Nederland zitten niet stil als er een storm opsteekt', weet FD-redacteur Pim Kakebeeke, die al sinds de tweede editie van de FD Gazellen Awards in 2005 bij de organisatie betrokken is. 'Sommige ondernemers verkochten tijdelijk andere producten, anderen benaderden hun klanten actiever om hen de crisis door te helpen. En die klantenbinding betaalde zich later in het jaar alweer terug.' Ook zijn er bedrijven die juist profiteerden van thuiswerken en lockdowns, zoals ICT-bedrijven en webshops.

Journalistiek onafhankelijk

De FD Gazellen Awards zijn een van de meest prestigieuze ondernemingsprijzen van Nederland. Tal van ondernemers plaatsen het Gazelle-logo op hun website, onderaan hun e-mail of op visitekaartjes. De prijs is uitsluitend op basis van cijfers en is volledig journalistiek onafhankelijk. Bedrijven betalen dus niet om een FD Gazelle te worden, dit in tegenstelling tot veel andere ondernemersprijzen.

Verhalen over FD Gazellen In aanloop naar de uitreiking van de FD Gazllen Awards laat het FD verschillende ondernemers en experts aan het woord die eerder Gazelle waren. Lees de verhalen of luister naar de podcasts in ons FD Gazellen-dossier.

Drie jaar geleden hebben we de rangschikking van de FD Gazellen-lijst aangepast. Niet langer kijken we alleen naar de omzetgroei, maar worden ook de stijging van het aantal werknemers en de winstgevendheid meegenomen.

'In omzet groeien is één, maar dat wil nog niet zeggen dat je veel toegevoegde waarde hebt geleverd. Ook winst maken en banen creëren zijn belangrijke indicatoren', aldus FD-redacteur Kakebeeke. De omzetgroei wordt in de eindscore voor 50% meegewogen en groei van werknemers en winstgevendheid elk voor 25%.

Minstens 20% groei

De FD Gazellen 2021 zijn dit jaar alle Nederlandse bedrijven die tussen 2018 en 2020 met ten minste 20% in omzet zijn gegroeid, geen krimp boekten in 2020 en bovendien winstgevend dat laatste jaar afsloten. Tijdens de feestelijke uitreiking op 25 november in Theater Amsterdam wordt de lijst met FD Gazellen bekendgemaakt.

Daar worden ook de snelste groeiers extra in het zonnetje gezet. Alle FD Gazellen worden ingedeeld in twaalf categorieën, onderverdeeld in vier regio's (noord, zuid, oost en west) en drie omzetgroottes (klein, middelgroot en groot). De top drie binnen deze categorieën ontvangen de bronzen, zilveren en gouden FD Gazellen Award.

Ten slotte zijn er nog twee landelijke prijzen. Allereerst is dat de top-100 Award voor de allersnelste groeier van heel Nederland. Daarnaast wordt de Oryx-prijs uitgereikt aan de FD Gazelle met de meest bijzondere groeiprestatie. Voor deze laatste prijs is er een jury. Daarbij doet het FD opnieuw een beroep op Heleen Dura-van Oord (Peak Capital en Future Food Fund), Kees de Jong (NLGroeit) en Marcel Broersma (Peak Value).